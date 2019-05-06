Domagoj Vida: Söz veriyorum, sonuna kadar savaşacağız

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, maç ile ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.

Yıldız savunmacı, paylaştığı yazısında taraftara seslenirken, "Söz veriyorum, savaşacağız" dedi.

Vida, maçın sonucunun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu da ifade ederken, "Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç... ama söz veriyorum sonuna kadar savaşacağız. İyi günde de kötü günde de hep birlikte!" dedi.

Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 35 müsabakada 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)