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Domagoj Vida, Antalyaspor karşısında duvar oldu!

Domagoj Vida, Antalyaspor karşısında duvar oldu!

Antalya’da Vida’nın gecesi... Tecrübeli futbolcu hem attığı golle maçın kilidini açtı hem de yaptığı kritik hamlelerle Antalya forvetlerine duvar ördü. Sakatlanmasına rağmen fedakârca oyuna devam eden Vida, sahanın yıldızı oldu.

Domagoj Vida, bir kez daha Beşiktaş için ne kadar değerli olduğunu kanıtladı. Kartal’ın tecrübeli stoperi, Antalyaspor karşısında sahanın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Henüz mücadelenin 9. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren ve ev sahibinin kilidini açan Hırvat savunmacı, bu golle de yetinmedi. Antalyaspor’un tehlikeli hücumlarında yaptığı kritik hamlelerle defansta adeta duvar ören Vida, takımını ayakta tuttu. Karşılaşmanın ikinci yarısında bir de sakatlık yaşayan deneyimli stoper, kenarda tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam etmek istedi ve sahada kaldı. Mücadeleyi bu pozisyondan sonra da bir an olsun bırakmayan Vida, performansıyla teknik ekipten tam not aldı.

(Fanatik)

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