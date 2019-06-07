Djokovic ile Thiem'in maçı ertelendi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı finaline, kötü hava koşulları damga vurdu.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle üçüncü sette ertelendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Thiem, ilk seti 6-2 üstün kapatırken, kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic ise ikinci seti 6-3 kazandı. Rakibinin servisini kıran Thiem, maçın ertelendiği üçüncü seti 3-1 önde götürüyor.

Turnuvada yarın, Djokovic ile Thiem arasındaki mücadelenin yanı sıra tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.