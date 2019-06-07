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07 Haziran 2019 Cuma 20:05 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 20:07

Djokovic ile Thiem'in maçı ertelendi

Djokovic ile Thiem'in maçı ertelendi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Novak Djokovic ile Dominic Thiem arasındaki tek erkekler yarı final maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı finaline, kötü hava koşulları damga vurdu.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem arasındaki mücadele, 1-1 eşitlikle devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle üçüncü sette ertelendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Thiem, ilk seti 6-2 üstün kapatırken, kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic ise ikinci seti 6-3 kazandı. Rakibinin servisini kıran Thiem, maçın ertelendiği üçüncü seti 3-1 önde götürüyor.

Turnuvada yarın, Djokovic ile Thiem arasındaki mücadelenin yanı sıra tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşılaşacak.

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