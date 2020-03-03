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  • 03 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 03 Mart 2020 Salı 09:24

Direktör Daum hoca arıyor

Direktör Daum hoca arıyor

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Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

ERSUN Yanal döneminin bitmesiyle birlikte F.Bahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, yeni sezonda takımı Alman bir teknik kadroya emanet etmeyi planlıyor. Comolli’nin ayrılması birlikte Sportif Direktörlük konusunda ise Christoph Daum ismi ön plana çıkmış durumdu. Alman teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasında gelindi. Önümüzdeki günlerde 66 yaşındaki isimle bir son bir görüşme yapılacak. Daum teknik direktör konusunda da çalışmalara başladı. Kısa süre içinde bir raporu SarıLacivertli Yönetime sunacak.

TAYFUN VE SCHMİDT LİSTEDE VAR

Daum ilk görüşmeyi Bayern Münih ile 3 kupa kaldıran Niko Kovac ile yaptı. Başarılı çalıştırıcı, F.Bahçe’den transfer bütçesi isteyince görüşmeler tıkandı. Daum, Leipzig’in 32 yaşındaki antrenörü Julian Nagelsmaan ile bir araya geldi. Nagelsmann İngiltere’de çalışmak istediğini belirterek Daum’un teklifini geri çevirdi. Daum’un görüşmelerini sürdüreceği belirtildi. Tayfun Korkut ve Roger Schmidt isimleri de Daum’un listesinde yer alıyor. Daum’un kısa süre içinde Sarı-Lacivertli Yönetime yaptığı görüşmelerin bilgilerini verecek. Yönetim, Daum’un vereceği raporu bekliyor.

B PLANI İSE MİRCEA LUCESCU

Menajeler de Sarı-Lacivertli Yönetime bazı Alman teknik adam isimlere önermeye başladı. Bu sezon Hertha Berlin de kısa bir süre görev alan Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus ve Beşiktaş’ın eski oyuncusu olan, şu anda da Almanya U21 takımında görev alan Stefan Kuntz da önerilen isimler. Daum, önerilen bu isimlerle de görüşmeler yapacak. Daum’la Sportif Direktörlük konusunda bir sorun yaşanması durumunda ise B planı belirlendi. Sarı-Lacivertliler Türkiye’yi yakından tanıyan Mircea Lucescu ismini de Sportif Direktör konusunda yedekte tutuyor. Ancak, Rumen teknik adamla bir görüşme yapılmış değil.

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SPOR GÜNDEMİ

Direktör Daum hoca arıyor
Direktör Daum hoca arıyor

Direktör Daum hoca arıyor

Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.

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