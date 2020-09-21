Dirar için gelen teklifler değerlendirmeye alındı

Al-Duhail ile yollarını ayıran, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan tecrübeli golcü Mario Mandzukic, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine transfer olmak üzere.

Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.

Trabzonspor'da stoper için geri sayıma geçildi

Hafta içinde 2 yeni oyuncuyu daha Trabzon'a getirecek olan Trabzonspor'da, 1 numaralı hedef Erik Sviatchenko. Yönetim ile Midtjylland arasında yapılan pazarlıklarda çok ufak pürüzler kaldı. Vitor Hugo cephesinde de gelişmeler olumlu. Her şeye rağmen listede 3 de alternatif var.