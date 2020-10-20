Dimitris Pelkas Türk-Yunan barış elçisi oldu!

Sabah

Fenerbahçe'de Göztepe maçı sonrası Ozan Tufan'ın Pelkas için kullandığı "Saha içinde adını unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa" ifadeleri Yunan sitelerinde yer aldı. Habere yapılan yorumlarda Türk-Yunan kardeşliğine vurgu yapıldı.

F.Bahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, ilk maçında fileleri havalandırıp, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de gol atan ilk Yunan oyuncu olurken, Ozan Tufan'la saha içinde yaşadığı olay da ülkesinde haber oldu.

Göztepe maçı sonrası takım otobüsünde kulüp televizyonuna konuşan Ozan'ın, "Saha içinde Pelkas'ın adını unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa" sözleri, Pelkas'ın ilk maç performansıyla birlikte Yunan sitelerinde yer aldı. Habere yapılan yorumlarda Türk-Yunan kardeşliğine vurgu yapılırken, Pelkas'ın barış elçisi olacağı da belirtildi. Bu arada kanatta adam eksilten oyuncu sıkıntısı yaşayan teknik heyet, Perotti hazır olana kadar bu noktada Pelkas ile yola devam edecek. Yunan futbolcu, 10 numara pozisyonuna geçiş yapan bir kanat oyuncusu rolüyle sahada olacak.

SON 5 SEZONUN EN İYİ BAŞLANGICI

Fenerbahçe 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi. 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puana ulaşan sarı-lacivertliler, en son 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti. Geçen sezon 10 puan (3 G/1 B/1 M) alan Kanarya 2018-19'da 6 (2 G/0 B/3 M) 2017- 18'de 8 (2 G/2 B/1 M) 2016-17'de ise 7 puan (2 G/1 B/2 M) toplamıştı.

KALEYİ GÖREN VURUYOR

7 golün 5'ini duran toplardan atan Fenerbahçeli futbolcular, Göztepe maçında rakip kaleye 17 şut çekti

Fenerbahçe, ligin ilk 5 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırırken, gollerin 5'i duran toplardan geldi. Bu gollere Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz imza attı. Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar ve Samatta ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarından fileleri havalandırdı. Fenerbahçeli futbolcular Göztepe karşılaşmasında kaleyi gördükleri yerden şut çekti. Maça 11'de başlayan oyunculardan 7'si en az bir kez kaleyi yoklarken toplamda 17 şuta ulaşıldı.