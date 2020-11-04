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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:22
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Diego Perotti'nin iyileşmesi Fenerbahçe'de forma rekabetini iyice artırdı

Diego Perotti'nin iyileşmesi Fenerbahçe'de forma rekabetini iyice artırdı

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Fanatik

Diego Perotti'nin de iyileşmesiyle Fenerbahçe'de forma rekabeti iyice kızıştı. Teknik direktör Erol Bulut'u önümüzdeki haftalarda zor tercihler bekliyor.

Fenerbahçe’de bu sezon forma şansı bulamayan tek yeni transfer Diego Perotti’ydi. Arjantinli oyuncu imza attığında sakat olduğu için önce iyileşmek, sonra da fiziken hazır hale gelmek için çabaladı. 32 yaşındaki futbolcu ilk kez geçen hafta idmanların tamamında takımla çalıştı. Erol Bulut, Perotti’yi ilk defa Antalya maçının kadrosuna aldı. Yıldız futbolcu, skor 1-1’ken Cisse ile birlikte Bulut’un oyuna ilk hamlesi oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu, 84. dakikada kendi yaptırdığı penaltıyı gole çevirerek ilk maçında takımına galibiyeti getirdi.

THIAM VE FERDİ DIŞARIDA KALDI

Diego Perotti, sahada kaldığı yaklaşık yarım saatte, 11’i zorlayacağını gösterdi. Müthiş rekabet nedeniyle kadro seçimi yaparken zaten sıkıntı yaşayan, Antalya karşısında Thiam ve Ferdi gibi isimleri dışarıda bırakan Erol Bulut, şimdi bir de Perotti’yi hesaba katmak zorunda kalacak! Fenerbahçe’de forma savaşı, ilerleyen dönemde çok daha fazla kızışacak.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNDÜ

Takıma sakat katılan Diego Perotti için planlanan sahaya dönüş takvimi, Konya maçından sonra başlayacak olan Milli araydı. Ancak Arjantinli’nin hem tedavi süreci çok iyi ilerledi. Hem de tecrübeli yıldız iyileşip idmanlara başlar başlamaz sürekli ekstra çalışmalar yaparak beklenenden çok daha erken bir şekilde oynayacak duruma geldi. Perotti için yine de Milli ara son derece önemli. 32 yaşındaki futbolcunun Konya karşısında da ilk 11’de başlayacak seviyede olması beklenmiyor. Perotti, Milli arada yapacağı antrenmanlarla 90 dakika oynayacak duruma gelmeyi planlıyor.

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