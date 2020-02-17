Diego Lugano: Taraftarlar beni soyunma odasına gidene kadar tekmeledi

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Alex de Souza, Diego Lugano, Deivid de Souza, Cristian Baroni ve Fabio Luciano, ESPN'de Fenerbahçe anılarını anlattı. Eski futbolcular özellikle Aziz Yıldırım’la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

“HERKES HAZIR OLA GEÇERDİ”

Alex de Souza, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Aziz Yıldırım soyunma odasına gelmeden uyarırlardı. Herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı.''

“TARAFTARLAR BENİ TEKMELEDİ”

Diego Lugano ise ''Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde ilk önce kendimizi şampiyon sanıp taraftarla sevindim. Olmadığımızı öğrenince soyunma odasına gidene kadar taraftarlar beni tekmeledi.'' dedi.

“FIRLATSAYDI BEN DE YERİMDE DURMAZDIM”

Aziz Yıldırım'ın bir gün soyunma odasına sinirli bir şekilde girdiğini ifade eden Deivid de Souza, ''Bir maçta kulübedeydim. Oynamak istemiyorum dedim. Ertesi gün toplantıda başkan odaya girdi. 'Kaç para kazanıyorsun' diye sordu. Çok sinirliydi eline bir telefon aldı fırlatacak gibi yaptı. Eğer fırlatsaydı ben de yerimde durmazdım.'' şeklinde konuştu.