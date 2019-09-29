Didier Drogba: Neymar ve Mbappe bir gün Ballon d'Or'u kazanacaklar

Bir dönem yolu ülkemiz takımlarından Galatasaray'dan geçen ve 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktayan ve Ballon d'Or etkinliğinde görev alacak olan Didier Drogba'dan, Paris Saint-Germain'in altın çocukları hakkında açıklamalar geldi.

La Parisien'e konuşan Dider Drogba, ''Neymar ve Mbappe bir gün Ballon d'Or'u kazanacaklar. İkiside dünyada az bulunan bir oyuncu grubunun parçalarılar. Onlar gibi oyuncular dünyada çok az.'' dedi.

''BİRBİRLERİNİ TAMAMLIYORLAR''

Neymar ve Mbappe arasındaki uyumdan bahseden 41 yaşındaki Drogba, ''Birbirlerini inanılmaz derecede tamamlıyorlar. Neymar boşluklar yaratıyor ve Kylian bu boşlukları dolduruyor. İkiside topu ayaklarına aldıklarında birbirlerini arıyorlar. Onlar sahada olmadıkları zaman Paris çok daha güçsüz.'' İfadelerini kullandı.

NEYMAR VE TRANSFER DEDİKODULARI

Adı bütün yaz transfer dedikodularıyla anılan Neymar, Paris Saint-Germain'den ayrılarak Barcelona'ya gitmek istediğini belirtmişti. Fakat Paris ekibi karlı bir anlaşma yaparak 2 yıl önce ödemiş olduğu 198 milyon eurodan fazlasını kazanmak istemişti ve transfer gerçekleşmemişti.

''BU İYİ DEĞİL,ÇOK İYİ BİR HABER''

Neymar'ın transferinin gerçekleşmemesinin isabetli bir karar olduğunu söyleyen Drogba, ''Bu iyi bir haber değil, bu çok iyi bir haber! Bu yaz olanlar yüzünden eleştirileceği kesin fakat kimse sahaya çıktığı zaman oyundan keyif almadığını söyleyemez'' dedi.

''MODERN FUTBOL BÖYLEDİR''

Sözlerine devam eden Didier, ''Üzgünüm ama bu yaz olanlar tüm büyük oyuncuların başına gelen bir olay. Takımından ayrılmak isteyen fakat kulübünün gitmesine izin vermediği birçok büyük oyuncu var. Modern futbol böyledir. Benzeri bir senaryo önümüzdeki sezonda yaşanabilir. Futbol ve futbolculuk böyledir.'' Diyerek röportajını tamamladı.

(Sporx)