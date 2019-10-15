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  3. Didier Deschamps: Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi

Didier Deschamps: Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi

Didier Deschamps: Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi

Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, TRT Spor'a konuştu.

Didier Deschamps yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kazanmak için yapılması gerekenleri yapamadık. Türkiye'nin kalecisi çok çok iyiydi. Bazen böyle şeyler olabilir. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Türkiye'deki gibi dengesiz bir maç yoktu. Dengeli bir maçtı. 2 maç kaldı, aynı puandayız. Hedefimiz Moldova maçında gerekeni yapmak.

"Türkiye defansif oynadı"

Uzun bir düşünme sürecinden sonra bu kararı verdim. Yedder dar alanda iyi ve Griod'la da iyi anlaşan birisi. Gole kadar gerekeni yaptık. Bizim pozisyonlarımız oldu fakat Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi. İlk yarıda Türkiye çok defansif oynadı, ikinci yarıda Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girmesiyle pozisyon ürettiler. Eğer farkı açabilseydik, Türkiye'nin attığı gol maçı beraberliğe getiremezdi ama arada sadece 1 fark vardı.  Giroud değişik pozisyonlarda gol atabilen bir oyuncu. Bir gol attı, daha da atabilirdi. Bize forvette artılar katan bir isim.

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