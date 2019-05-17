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  3. Diagne'nin menajeri resmen açıkladı! 'Farklı kanallardan teklif var'

Diagne'nin menajeri resmen açıkladı! 'Farklı kanallardan teklif var'

Diagne'nin menajeri resmen açıkladı! 'Farklı kanallardan teklif var'

Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, AKŞAM TV'de Enes Özdemir'in moderatörlüğünde Levent Gültekin, Ahmet Turna ve Tuna Tunca'nın yorumlarıyla renk kattığı Transfer Günlüğü programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, AKŞAM TV'de Enes Özdemir'in moderatörlüğünde Levent Gültekin, Ahmet Turna ve Tuna Tunca'nın yorumlarıyla renk kattığı Transfer Günlüğü programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşam TV'ye özel açıklamalarda bulunan Diagne'nin menajeri Druetta, "Diagne şu an Galatasaray'a ve şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Son haftalarda göstereceği performans onun geleceğini belirleyecek. Farklı kanallardan teklifler var ama resmi bir gelişme yok. Gelecek ay transfere dair her şey netleşir diye düşünüyorum' açıklamasında bulundu ve transfere açık kapı bıraktı.

'FEGHOULİ'YE 10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF'

AKŞAM TV'de yayınlanan Transfer Günlüğü programınn yorumcularından Levent Gültekin'in iddiasına göre, Wolfsburg, Feghouli için Galatasaray'a 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Wolsfburg'un lig bitiminde Galatasaray'a resmi teklifini ileteceği öğrenildi.

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