Diagne ve Sinan Gümüş'ün penaltı tartışması

Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kaçıran Diagne, ikinci penaltıyı da kullanmak isteyince Sinan Gümüş, Diagne'ye tepki gösterdi ve penaltıyı kendisi kullanmak istedi.

Diagne'nin elinden topu almaya çalışan Sinan Gümüş'e Diagne büyük tepki gösterirken; ikilinin arasına takım arkadaşları girerek gerginliğin daha da büyümesini engelledi.

Toğun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken;

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon penaltıdan en fazla gol atan isim DE Mbaye Diagne (12) oldu.