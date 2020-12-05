Diagne tam gaz devam

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayaspor’u 3-0 yenen Galatasaray’da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.
Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.
Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop’u 19 numaralı milli formasını göstererek andı.
Mücadeleye 11’de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı.
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