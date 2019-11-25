Diagne: Şimdi değil

AKŞAM

G.SARAY, zar zor gönderdiği Diagne’yi mumla arıyor. Forvetsizlik sebebiyle devre arasında döneceği iddia edilen Senegalli futbolcu, sosyal medyadan soruları yanıtladı. “G.Saray’a gelecek misin?” sorusuna, ‘Şimdi değil’ yanıtını veren Diagne, bir taraftarın dönmesi yolundaki isteğine de kalpli emoji ile yanıt verdi. Deneyimli golcü ayrıca F.Bahçe ve Beşiktaş sorularına olumsuz yanıt verdi. Öte yandan Brugge, G.Saray maçının kadrosuna Mbaye Diagne’yi almadı.