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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:42
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Diagne performansıyla yine taraftarları çileden çıkardı

Diagne performansıyla yine taraftarları çileden çıkardı

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Sabah

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.

Fatih Terim, Rangers deplasmanında etkisiz kalan Falcao'nun yerine Kasımpaşa maçında Diagne'yi tercih etti. Kötü bir performans sergileyen Senegalli santrfor, karşılaşmanın başında Taylan'ın şık pasıyla kaleciyle karşı kaldı. Ancak topu ağlar yerine kalecinin üstüne nişanladı. Net fırsatı boşa harcayan Diagne taraftarı kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, "Seni düğünümde bile oynatmam… Anca gez, saçını yaptır, bu takımda olmayı hak etmiyorsun… Diagne değil, onu bu kulüpte tutanlar suçlu" yorumlarını yaptılar.

HAVASINI ALDI!

Mbaye Diagne dün girdiği 6 hava topu mücadelesini de kaybetti. Attığı iki şutta da golü bulamayan Senegalli oyuncu sadece 11 başarılı pas yaptı.

BAŞKAN CENGİZ YIKILDI!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik'in eşlik ettiği Cengiz, oynanan futbol nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

'YENİLGİ KAÇINILMAZDI'

Maç sonrası takımı eleştiren Galatasaray'ın yeni transferi Omar, "İlk yarıda çok kötüydük. Ucuz bir gol yedik. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık ama üretemedik. Bunlar bir araya gelince yenilgi kaçınılmaz oldu" dedi.

TELLES'TE MUTLU SON

Porto'nun yıldızı Alex Telles, 20 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer oldu. Galatasaray, bu transferden 1.35 milyon Euro alacak. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı sol beki Porto'ya gönderirken sonraki satışa kârdan yüzde 10 pay eklemişti.

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