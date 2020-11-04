Diagne neden soyunma odasına gitti? İşte sinirlenme nedeni...

Cuma günü İzmir'de gerçekleşen depremi Florya'da kampta takip eden Senegalli forvet, cumartesi maç sabahı GS Store'da depremle ilgili tişört hazırlattı.
Yıldız oyuncu, Ankaragücü'ne gol atsaydı formasını çıkartıp kameralara "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtünü gösterecekti.
Ancak plan tutmadı ve Diagne gol pozisyonuna bile giremediği maçta oyundan alınan ilk isim oldu.
SİNİRLENDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Buna sinirlenen oyuncu, direkt soyunma odasına gitti. Teknik direktör Fatih Terim; özel hayatına dikkat etmeyen, dışarıda kalabalık bir grupla doğum gününü kutlayan golcüden kendisine çekidüzen vermesini istedi.
Terim, Diagne toparlanana kadar Radamel Falcao'nun alternatifi olarak Ryan Babel'i düşünüyor.
2019'da bonservisine 13 milyon Euro ödenen Diagne, geçen sezonun ilk yarısında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ancak disiplinsiz davranışlar sergileyip, kadro dışı kalmıştı.
Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.
Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, cuma günü evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirterek, 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.