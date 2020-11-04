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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:13
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Diagne neden soyunma odasına gitti? İşte sinirlenme nedeni...

Diagne neden soyunma odasına gitti" İşte sinirlenme nedeni...

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Sabah

Galatasaray'da Falcao'nun gölgesinde kalan Mbaye Diagne, Ankaragücü maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gördü.

Cuma günü İzmir'de gerçekleşen depremi Florya'da kampta takip eden Senegalli forvet, cumartesi maç sabahı GS Store'da depremle ilgili tişört hazırlattı.

Yıldız oyuncu, Ankaragücü'ne gol atsaydı formasını çıkartıp kameralara "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtünü gösterecekti.

Ancak plan tutmadı ve Diagne gol pozisyonuna bile giremediği maçta oyundan alınan ilk isim oldu.

SİNİRLENDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Buna sinirlenen oyuncu, direkt soyunma odasına gitti. Teknik direktör Fatih Terim; özel hayatına dikkat etmeyen, dışarıda kalabalık bir grupla doğum gününü kutlayan golcüden kendisine çekidüzen vermesini istedi.

Terim, Diagne toparlanana kadar Radamel Falcao'nun alternatifi olarak Ryan Babel'i düşünüyor.

2019'da bonservisine 13 milyon Euro ödenen Diagne, geçen sezonun ilk yarısında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ancak disiplinsiz davranışlar sergileyip, kadro dışı kalmıştı.

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