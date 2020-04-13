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aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 18:31
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 19:07

Diagne, Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte son durum...

Diagne, Galatasaray'a geri mi dönüyor" İşte son durum...

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Kasımpaşa'da gösterdiği 36 maçta 32 gollük performansla Galatasaray'a transfer olan ancak sarı kırmızılı takımda istenilen etkiyi gösteremeyince Belçika Ligi takımlarından Clubbe Brugge'e Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu. İşte detaylar...

Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanan ve burada istediğini bulamayan golcü futbolcu, takımıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı dahi bırakılmıştı. Galatasaray'da yeniden forma giyip giymeyeceği merak edilen Senegalli futbolcunun son durumunu senego.com adlı internet sitesi açıkladı! İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili son kararı...

Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.

'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.

GALATASARAY İSTEMEZSE...

Öte yandan Diagne, 2. planını da belirledi. Menajeri aracılığı ile kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturmayı planlayan golcü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübün kendisini istememesi halinde yeni takım aramaya başlayacağı aktarıldı.

Mbaye Diagne, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı toplam 12 müsabakada 4 gola imza atarken, 465 dakika sahada kaldı. (SABAH)

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