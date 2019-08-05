Diagne evini sattı

Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.

Dünyaca ünlü yıldızı kaptı! Videoyla açıklanacak

Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.