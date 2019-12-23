Diagne dönüş hazırlığında

AKŞAM

Galatasaray, Onyekuru’yu Monaco’dan kiralamak için anlaşmaya varmıştı. Sezon başında Club Brugge’ün yolunu tutan Diagne de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar sahalardan uzak kalacak Andone’un da bonservisini elinde bulunduran Brighton’a gönderilmesi bekleniyor. İngiliz ekibinin de bu dönüşe sıcak baktığı biliniyor. Diagne sonrası forvet hattı Falcao-Diagne ikilisi olacak.