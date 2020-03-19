Diagne Ada'ya

Mbaye Diagne'ye yeni bir talip çıktı... Belçika basınına yansıyan haberlere göre İngiliz ekibi Nottingham Forest Senegalli oyuncuyla ilgileniyor.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge’e kiralanmıştı. Ancak, Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle sorunlar yaşayan Senegalli oyuncu için dün Belçika basını bir iddia ortaya attı. Het Nieuwsblad’ın haberine göre; Diagne’yi İngiliz ekibi Nottingham Forest takibe aldı. Championship ekibinin sezon sonunda G.Saray ile masaya oturacağı ileri sürüldü.

DÖNMEK İSTİYOR

Haberin içeriğinde ise; Diagne’nin yeniden Türkiye’ye dönmeyi ve Galatasaray forması giymeyi istediği bilgisine yer verildi. Golcü futbolcunun, zaman zaman sosyal medya hesabından Galatasaray’la alakalı paylaşımlar da yaptığına değinildi. Bilindiği gibi Diagne, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ile problemler yaşamış, kadro dışı kalmış ve sonrasında affedilerek takımla çalışmalara başlamıştı.