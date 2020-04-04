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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:03
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:03

Diaby, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Diaby, Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby'nin sezon sonunda Portekiz kulübüne geri döneceği öğrenildi.

TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'dan kiralık olarak transfer ettiği Abdoulay Diaby'nin geri döneceği iddia edildi.

RUBEM AMORİM GERİ ÇAĞIRDI

Portekiz medyasında yer alan haberlere göre; teknik direktör Rubem Amorim, Malili oyuncuyu sezon öncesi kampına dahil etmek istiyor.

Haberde, Beşiktaş'ın Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonunu devreye sokmayacağı ve oyuncunun geri döneceği belirtildi.

CLUB BRUGGE DEVREDE

Öte yandan oyuncuyu eski takımı Club Brugge'de kadrosuna katmak istiyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Belçika kulübü, Diaby'yi 4.5 milyon Euro'dan aşağı bir rakama yeniden transfer etmek istiyor.

Bilindiği üzere Brugge, Diaby'yi 4.5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a satmıştı.

3 GOL 2 ASİST

Portekiz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Malili oyuncu bu sezon Beşiktaş ile çıkığı 32 maçta 3 gol ve 2 asist ile oynadı.

Diaby, Mali milli takım formasıyla da 17 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

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