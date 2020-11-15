DHL Türkiye Grand Prix'si başladı | CANLI

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı.
Organizasyon, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenleniyor.
Yarış öncesi İstiklâl Marşımız okundu.
IRKÇILIĞA HAYIR MESAJI
Formula 1 pilotları diz çökerek 'ırkçılığa hayır' mesajı verdi.
Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı.
HAMILTON 6. CEPTEN BAŞLADI
Kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten başladı.
EN İYİ START VETTEL'DEN
Racing Point pilotları ilk ikide. Verstappen kötü kalkış yaptı ve 4. sıraya geriledi. En iyi startı Sebastian Vettel aldı ve 11. sıradan 3. sıraya yükseldi.
İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı.
OCON İLK TUR SONUNDA PİTE GELDİ
Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi.
Charles Leclerc 7. turda, Bottas ise 8. turda, Stroll 10. turda 'intermediate' lastiklere geçti.
TÜM PİLOTLAR INTERMEDIATE LASTİĞE GEÇTİ
13. turda tüm pilotlar Intermediate lastiğe geçmiş oldu.YARIŞA İLK VEDA EDEN GIOVINAZZI OLDU
Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi arabayı kenara çekti ve yarışa ilk veda eden oldu.VERSTAPPEN SPİN ATTI, 8.'LİĞE GERİLEDİ
18. turda Red Bull pilotu Verstappen spin attı ve 8. sıraya geriledi.
Lewis Hamilton: Sebastian Vettel’i geçemiyorum.
Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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