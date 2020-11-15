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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 13:38
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DHL Türkiye Grand Prix'si başladı | CANLI

DHL Türkiye Grand Prix'si başladı | CANLI

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Yağışın da etkisiyle pilotlar zor anların yaşadığı İstanbul Park'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarış sonrası Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı.

Organizasyon, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenleniyor.

Yarış öncesi İstiklâl Marşımız okundu.

IRKÇILIĞA HAYIR MESAJI

Formula 1 pilotları diz çökerek 'ırkçılığa hayır' mesajı verdi.

Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı.

HAMILTON 6. CEPTEN BAŞLADI

Kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten başladı.

EN İYİ START VETTEL'DEN

Racing Point pilotları ilk ikide. Verstappen kötü kalkış yaptı ve 4. sıraya geriledi. En iyi startı Sebastian Vettel aldı ve 11. sıradan 3. sıraya yükseldi.

İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı.

OCON İLK TUR SONUNDA PİTE GELDİ

Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi.

Charles Leclerc 7. turda, Bottas ise 8. turda, Stroll 10. turda 'intermediate' lastiklere geçti.

TÜM PİLOTLAR INTERMEDIATE LASTİĞE GEÇTİ

13. turda tüm pilotlar Intermediate lastiğe geçmiş oldu.

YARIŞA İLK VEDA EDEN GIOVINAZZI OLDU

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi arabayı kenara çekti ve yarışa ilk veda eden oldu.

VERSTAPPEN SPİN ATTI, 8.'LİĞE GERİLEDİ

18. turda Red Bull pilotu Verstappen spin attı ve 8. sıraya geriledi.

Lewis Hamilton: Sebastian Vettel’i geçemiyorum.

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