Devler Ligi 3 haftada tamam

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.

AKŞAM

Koronavirüs pandemisi nedeniyle UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’ni süresiz olarak askıya almış ve herhangi bir tarih açıklamamıştı. Ancak, Avrupa Futbolunun patronu, iki organizasyonu da salgının durumuna göre ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi, Şampiyonlar Ligi’ ile Avrupa Ligi’ni üç hafta içersinde sonlandıracak ve de şampiyonlar belirleyecek. Turnuvaların oynanacağı şehirler ise henüz belli değil… Bilindiği gibi 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da yapılacaktı. Devler Ligi’nin son şampiyonu Liverpool, virüsün Avrupa’da yayılmaya başladığı sırada İspanyol ekibi Ateltico Madrid ile oynadığı rövanşı uzatmalarda 3-2 kaybetmiş ve turnuvaya ikinci turda veda etmişti. UEFA’nın bu maçı oynatması İngilizler tarafından ağır bir dille eleştirilmişti. Manchester City’nin Real Madrid’le oynayacağı rövanş karşılaşması ise salgın nedeniyle askıya alınmıştı. UEFA’nın ilk hedefinin öncelik olarak son 16’da eksik kalan maçları oynatmak olduğu iddia edildi.

PREMIER LİG İKİ STATTA

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig’i tamamlamak için çeşitli alternatif planlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Son olarak ise gündeme, ligi iki statta tamamlamak geldi. Bu iki stat ise Wembley Stadyumu ve Ulusal Futbol Merkezi St George’s Park… Ancak, bu statların bulunduğu şehirlerdeki otellerin yetersiz olaması şu anlık bu önerinin askıya alınmasına neden oldu.