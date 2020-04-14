Devler Ligi 3 haftada tamam

AKŞAM
Koronavirüs pandemisi nedeniyle UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’ni süresiz olarak askıya almış ve herhangi bir tarih açıklamamıştı. Ancak, Avrupa Futbolunun patronu, iki organizasyonu da salgının durumuna göre ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi, Şampiyonlar Ligi’ ile Avrupa Ligi’ni üç hafta içersinde sonlandıracak ve de şampiyonlar belirleyecek. Turnuvaların oynanacağı şehirler ise henüz belli değil… Bilindiği gibi 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da yapılacaktı. Devler Ligi’nin son şampiyonu Liverpool, virüsün Avrupa’da yayılmaya başladığı sırada İspanyol ekibi Ateltico Madrid ile oynadığı rövanşı uzatmalarda 3-2 kaybetmiş ve turnuvaya ikinci turda veda etmişti. UEFA’nın bu maçı oynatması İngilizler tarafından ağır bir dille eleştirilmişti. Manchester City’nin Real Madrid’le oynayacağı rövanş karşılaşması ise salgın nedeniyle askıya alınmıştı. UEFA’nın ilk hedefinin öncelik olarak son 16’da eksik kalan maçları oynatmak olduğu iddia edildi.
PREMIER LİG İKİ STATTA
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig’i tamamlamak için çeşitli alternatif planlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Son olarak ise gündeme, ligi iki statta tamamlamak geldi. Bu iki stat ise Wembley Stadyumu ve Ulusal Futbol Merkezi St George’s Park… Ancak, bu statların bulunduğu şehirlerdeki otellerin yetersiz olaması şu anlık bu önerinin askıya alınmasına neden oldu.
Al Hilal kulübü Kolombiyalı forvete, yıllık 10 milyon euro önerdi. Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ve 2 milyon euro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1.5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre; Falcao'ya Suudi Arabistan Kulübü'nden 2 kat maaş önerildi.
Inter ve Juventus'ta forma giymiş Kasımpaşa'nin golcüsü Thiam'dan AKŞAM'a özel açıklamalar: “Inter'de Mourinho ile çalıştığım dönemde, ondan çok şey öğrendim. Antrenman nasıl yapılır, kazanmaya odaklı motivasyon, güçlü karakterli olmayı hep burada öğrendim.”
FIFA Hukuk İşleri Müdürü Emilio Garcia Silvero, kiralık oynayan futbolcuların takımlarında kalmayacaklarını söyledi: “30 Haziran'da sona eren sözleşmeler uzatılamaz. Kiralık olan oyuncular kendi takımlarına dönecek ancak transfer penceresi 1 Temmuz'da açılmayacağı için kendi kulüplerinde sahaya çıkamayacaklar.”
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine gitmesine izin verilen Victor Ruiz ile indirim için protokol yapıldığı ortaya çıktı.
Abdurrahim Albayrak'ın telefonda bizzat görüştüğü Falcao, dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı- Kırmızılılar, bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde...
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni Ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. Futbolun Avrupa'daki patronlarının hedefi üç hafta içinde şampiyonu belirlemek.
Trabzon'da adeta yeniden doğan Sörloth, “Bodo'da küme düşüyorduk ve beni oynatmıyorlardı. Bir apartmanda oturuyordum ve her şey çok karanlıktı. O günleri asla unutmam” dedi.