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  3. Dev transfer tamamlandı! 126 milyon euro

Dev transfer tamamlandı! 126 milyon euro

Dev transfer tamamlandı! 126 milyon euro

Joao Felix'in yeni takımı belli oldu! Atletico Madrid, Benfica'nın 19 yaşındaki futbolcusunu 126 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.

Portekizli futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalanırken genç yıldız, Atletico Madrid tarihinin en pahalı transferi oldu. Ayrıca bu yaz transfer döneminde en çok bonservis ücreti ödenen futbolcu olan Felix, Benfica'nın satışından en çok gelir elde ettiği futbolcu ünvanını da eline geçirdi.

DÜNYANIN EN PAHALI 4. TRANSFERİ

Öte yandan Atletico Madrid, Felix'e 126 milyon euro ödeyerek dünya tarihinin en pahalı 4. transferini yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Neymar, Coutinho ve Mbappe'nin ardından en pahalı 4. transfer olarak tarihe geçti.

Bir yıl önce piyasa değeri 2 milyon euro olan Joao Felix, Benfica'da gösterdiği performansla geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyordu. Genç yıldız ile Manchester United'ın da ilgilendiği belirtiliyordu.

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