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aksam.com.tr
  • 29 Kasım 2020 Pazar 08:00
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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

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AKŞAM

Süper Lig'de 10. haftanın maçı dev bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşıyor.

Süper Lig’de nefesler tutuldu ve gözler Kadıköy’e çevrildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanmak istiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor.

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

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