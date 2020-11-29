Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig’de nefesler tutuldu ve gözler Kadıköy’e çevrildi... Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı’nda kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanmak istiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında almak istiyor. Sergen Yalçın ise; uzun yıllardır Kadıköy’deki kazanamama serisine son vermeyi planlıyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Diego Armando Maradona'nın 33 milyon pound vergi borcu olduğu ortaya çıktı. 150 milyon pound kişisel serveti olduğu konuşulan Arjantinli efsanenin başı vergilerle beladaydı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.
Ersun Yanal, takımı Antalyaspor'un Erzurumspor karşısında aldığı beraberliği değerlendirdi.
Koronavirüs sebebiyle entübe şekilde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi.