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  3. Derby County, Phillip Cocu'yu resmen duyurdu

Derby County, Phillip Cocu'yu resmen duyurdu

Derby County, Phillip Cocu'yu resmen duyurdu

Championship ekiplerinden Derby County, teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.

Frank Lampard'ın Chelsea ile resmen anlaşmasının ardından Derby County, Phillip Cocu'yu resmen duyurdu ve Hollandalı teknik adama kulübün Twitter hesabından 'hoş geldin' denildi.

Cocu 2018-19 sezonuna Fenerbahçe ile başlamış ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından 10. haftada görevine son verilmişti.

Öte yandan Derby County ise Frank Lampard yönetiminde geçen sezon Championship play-off turunda final oynamış fakat Aston Villa'ya 2-1 kaybederek Premier Lig'in kapısından dönmüştü.

48 yaşındaki Phillip Cocu, İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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