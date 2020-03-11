Derbiye iki aday: Bitigen ve Uğurlu

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi bugün belli olacak. Dev maç için Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen'in isimleri öne çıkıyor.

AKŞAM

MHK zorlu hafta için hakem atamaları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray-Beşiktaş maçı için Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen isimleri ön plana çıkmış durumda… MHK bu haftaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri bugün açıklayacak. Bu haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Trabzon-Başakşehir maçını da Fırat Aydınus’un yönetme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor