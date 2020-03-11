Derbiye iki aday: Bitigen ve Uğurlu

AKŞAM
MHK zorlu hafta için hakem atamaları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray-Beşiktaş maçı için Yaşar Kemal Uğurlu ve Abdülkadir Bitigen isimleri ön plana çıkmış durumda… MHK bu haftaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri bugün açıklayacak. Bu haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Trabzon-Başakşehir maçını da Fırat Aydınus’un yönetme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Tottenham'ı 3-0'la geçen Leipzig, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia'yı 4-3 mağlup eden Atalanta, çeyrek finale çıktı. Atalanta'nın tüm gollerini Josip Ilicic kaydetti.
PSG'de 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı.
Arsenal ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Premier Lig maçının Arsenal kulübü futbolcularının Olympiakos Başkanı Marinakis ile el sıkışıp yakın temas yaşaması sebebiyle alınan önlemler ışığında ertelendiği açıklandı.
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 86-72 yenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdan ligin gidişatına, Türk futbolundan transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yalçın, Adem Ljajic'in form durumuyla ilgili aralarında geçen bir konuşmayı da ilk kez açıkladı.