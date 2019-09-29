Derbinin fotoğrafını Ali Koç çekti

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi.

Bu esnada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile fotoğraf çektirmek isteyen sarı-kırmızılı minik taraftarın fotoğrafını ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu güzel fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “110 yıllık bir gelenek özelinde bu akşam oynanan karşılaşmanın 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımızı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Derbi mücadelesinde, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların centilmence bir oyun sergilediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Futbolumuzun gelişimine, büyümesine önemli katkılar sunan her iki güzide camiamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki karşılaşmalarında iki takımımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



DHA