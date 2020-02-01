Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.

AKŞAM

SÜPER Lig’de sezonun en kritik maçlarından biri bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ev sahibi ekipte cezalı Nwakaeme forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise sakat Hasan Ali Kaldırım, kadroda bulunmuyor. İki takım arasında yaşanan Malatya ertelemesiyle ilgili sert söz düellosu derbi öncesi ortamı gerdi. Temennimiz bugün Trabzon’da oynanacak zorlu derbiyi hak eden taraf kazansın, müsabaka sonrası konuşulan tek şeyin sadece oynanan futbol konuşulsun.

BAŞKAN KOÇ YALNIZ BIRAKMADI

Derbiye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Deplasman tribünlerinde Bordo-Mavili taraftara yer açıldı. Karşılaşmada 700’ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Bordo-Mavili taraftar dernekleri ile bir araya gelerek olay çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu konuda taraftar gruplarıyla temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise takımla birlikte Trabzon’a geldi. F.Bahçe Başkanı Koç, Sarı-Lacivertli futbolcularlayakından ilgilendi.

F.BAHÇE 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki takım arasında geride kalan 124 maçta Trabzon 38, F.Bahçe 48 galibiyet aldı. Kanarya, Bordo-Mavililer’i uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016’da deplasmanda 3-0’lık galibiyetle alan F.Bahçe, daha sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 6 maçın 5’i berabere biterken, Trabzonspor 1 kez kazandı. Bordo-Mavililer, F.Bahçe ile karşılaştığı son 21 resmi maçta sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018’de yenebilen Bordo-Mavililer, 10’ar yenilgi ve beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Ndiaye, Obi Mikel, Sturridge, Sosa, Abdülkadir Parmak, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Tolga, Kruse, Rodrigues, Vedat