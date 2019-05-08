Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1841
  • 6,9301
  • 254.615
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Derbide Fenerbahçe çok farklı

Derbide Fenerbahçe çok farklı

Derbide Fenerbahçe çok farklı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yendi.

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Guduric'le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Serbest atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip karşısında oyunu dengeleyen sarı-kırmızılı takım, Webster'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla 8. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 14-16. Göksenin Köksal'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe basit top kayıpları yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 29-22. Sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 19. dakikada farkı 15 sayıya (47-32) taşıdı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-36 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından Guduric'in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-51 galip girdi.

Son çeyreğe hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison'un üç sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 12 sayıya (72-60) indirdi. Sloukas ve Guduric'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 90-67 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Green 3, Ali Muhammed 5, Guduric 23, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 15, Egehan Arna 7, Melih Mahmutoğlu 8, Sinan Güler 5, Sloukas 15

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 16, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 2, Auguste 13, Caner Erdeniz 2, Erol Can Çinko 7, Can Korkmaz 4, Arapovic 8, Ayberk Olmaz 3

1. Periyot: 21-22

Devre: 49-36

3. Periyot: 70-51

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Derdim Olsun şarkısıyla milyonlarca izlenme sayısına ulaşan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, şarkısından

Reynmen ´Derdim Olsun´ Şarkısından Ne Kadar Kazandığını Açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı