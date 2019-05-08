Derbide Fenerbahçe çok farklı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yendi.
Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Guduric'le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Serbest atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip karşısında oyunu dengeleyen sarı-kırmızılı takım, Webster'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla 8. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 14-16. Göksenin Köksal'ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe basit top kayıpları yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 29-22. Sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle 19. dakikada farkı 15 sayıya (47-32) taşıdı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-36 önde gitti.
İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından Guduric'in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-51 galip girdi.
Son çeyreğe hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison'un üç sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 12 sayıya (72-60) indirdi. Sloukas ve Guduric'in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 90-67 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder
Fenerbahçe Beko: Green 3, Ali Muhammed 5, Guduric 23, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 15, Egehan Arna 7, Melih Mahmutoğlu 8, Sinan Güler 5, Sloukas 15
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 16, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 2, Auguste 13, Caner Erdeniz 2, Erol Can Çinko 7, Can Korkmaz 4, Arapovic 8, Ayberk Olmaz 3
1. Periyot: 21-22
Devre: 49-36
3. Periyot: 70-51