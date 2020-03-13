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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 09:57
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  • 13 Mart 2020 Cuma 09:57

Derbi öncesi Sergen Yalçın son kararını verdi

Derbi öncesi Sergen Yalçın son kararını verdi

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Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk 11'i belirleme konusunda büyük aşama kaydetti. İşte derbi öncesi Beşiktaş'tan son dakika haberleri...

Beşiktaş’ın başında ilk derbisine çıkacak olan ve tüm planlarını Galatasaray deplasmanından üç puanla dönmek üzerine kuran Teknik Direktör Sergen Yalçın, dev maçın kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Derbide forma giyebilmek için antrenmanlarda kıyasıya rekabet eden futbolcuların hırsı, siyah-beyazlı teknik adamı bir hayli sevindiriyor. Yalçın’ın, yüksek tempodaki idmanlarda sakatlık yaşanmaması konusunda oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu belirtiliyor.

Gökhan Gönül’ün iyileşmesiyle sağ bek sorununu çözen Sergen Yalçın’ın, Kevin Prince Boateng’i ilk 11’de düşündüğü, Adem Ljajic’i ise hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı. Güçlü fiziği nedeniyle Boateng’le maça başlamayı, yorgun savunma karşısında daha üretken olacağını düşündüğü için ise Ljajic’i ikinci yarıda oyuna almayı düşünen siyah-beyazlı hoca, sağ kanadı ise Jeremain Lens’e vermeyi planlıyor. Sergen Yalçın, Ljajic’in yanı sıra Boyd ve Diaby’yi de hamle oyuncuları olarak sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

Atiba ve Elneny’yi hücum hattı arkasında görevlendirecek olan Yalçın, kurmaylarının hazırladığı Galatasaray analizini ise bugünden itibaren takımla paylaşmaya başlayacak.

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