'Der Klassiker'de kazanan Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'nın 7. haftasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Marco Reus ve 45+4. dakikada David Alaba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Robert Lewandowski ve 80. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Borussia Dortmund, 83. dakikada Erling Haaland ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak, Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 15 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de tek hedef bugün İttifak Holding Konyaspor'u devirip zirvedeki yerini korumak...
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.
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Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordo-mavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı.
İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Marko Jevtovic, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.