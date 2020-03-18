Deportivo Alaves, 3'ü futbolcu olmak üzere 15 kişide koronavirüs tespit ettiklerini duyurdu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da sürpriz karar! Futbolcular bir anda geri döndü Galatasaray'da sürpriz karar! Futbolcular bir anda geri döndü Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

TFF'den Riva'da 'erteleme' toplantısı TFF'den Riva'da 'erteleme' toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi'nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Virüs şüphesi üzerine Antalyaspor'dan açıklama Virüs şüphesi üzerine Antalyaspor'dan açıklama Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Charles ile ilgili sağlık sorunu yaşanmadığı bildirildi.

İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı İşte hocasını arayan Fenerbahçe'nin B planı Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde B planı hazır.

Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi! Yıldız futbolcu hocasının üzerine yürüdü, kulüp ceza vermedi! TFF 1. Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve Süper Lig için ciddi adaylar arasında gösterilen Adana Demirspor'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Mavi-Lacivertli ekibin kaptanı Volkan Şen'in 2 hafta önce oynanan ve 2-2 berabere biten Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Uğur Tütüneker'in üzerine yürüdüğü ve kulübün bu olay karşısında futbolcuya hiçbir ceza vermediği iddia edildi.

Milli futbolcular karantina altında Milli futbolcular karantina altında Fransa'da futbol hayatlarını sürdüren Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Milli futbolcular 14 gün karantina altında kalacak.