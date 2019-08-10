Denizlispor'un vazgeçtiği Sako'da şok gerçek

Süper Lig'de yeni sezonda hedefini ilk 5 olarak belirleyen Denizlispor'da başkan Ali Çetin, Bakary Sako transferinin gerçekleşmemesinin detaylarını açıkladı.
Ege ekibinin İngiliz temsilcisi Crystal Palace'dan transfer etmek istediği ve Denizli'ye getirerek 2 gün boyunca sağlık kontrollerinden geçirdiği Malili yıldız oyuncunun sakat olduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Çetin, 31 yaşındaki oyuncunun ayağında 10 adet platin bulunduğunu söyledi.
Çetin, "Kendisine maç başı ücret talep ettik ancak kabul etmedi. Önce Denizli'de ardından da İzmir'de yapılan testler incelendi. İngiltere'den de futbolcunun sağlık raporları istendi. Sako'nun sakatlığının ciddi olduğu anlaşıldı. Kendisi bizden garanti ücret istedi. Biz ona 6 milyon lira yerine maç başı teklif ettik. O da kabul etmedi ve anlaşma olmadı. Kendisinin 2 gün boyunca bizimle görüştü iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.
(Yeni Asır)
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