Denizlispor'un forvetleri gollerini sıralamaya başladı

Sezona kötü başlayan Ege ekibinde Rodallega, Mesanovic ve Sacko son 2 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Özellikle geçen sezondan bu yana gol atmakta zorlanan Kolombiyalı Rodallega 5'inci haftada orucunu bozdu.
Tecrübeli forvet deplasmanda 2-1 kazanılan Gençlerbirliği maçında güzel bir gole imza attı. Sezon başında transfer edilen Boşnak golcü Mesanovic ve Sacko da önceki hafta 3-2 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında ağları sarstı. Denizlispor'da forvetlerin gol atmaya başlaması düşme hattında yer alan yeşil-siyahlı camiayı umutlandırdı.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.