  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55
  • |
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:57

Denizlispor'dan iki transfer birden

Denizlispor'dan iki transfer birden

Paylaş

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan ve Fas asıllı Fransız oyuncu Zakarya Bergdich ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yukatel Denizlispor’un bir günde 2 transfere imza attığı belirtilerek, dün akşam da kulübün Bakary Sako transferini açıkladığı hatırlatıldı.

Yukatel Denizlispor’un bugün Oscar Estupinan ve Zakarya Bergdich ile sözleşme imzaladığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yukatel Denizlispor, 29 Temmuz Pazartesi günü 2 transfer daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı kulüp, 23 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan'ı Vitoria Sport Clube'den 1 yıllığına kiraladı. Kolombiyalı santrafor son olarak Barcelona SC Guayaquil'de oynadı.

Yukatel Denizlispor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakarya Bergdich ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sol bek Bergdich, son olarak Belenenses'te forma giydi."

Futbolcularla imza törenine kulüp başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan ve Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı, futbolcuların imza sonrasında Denizli Atatürk Stadyumu'na geçerek Kulüp Başkanı Ali Çetin ile bir araya geldiği kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor kampın son maçında berabere kaldı

title

Dimitrios Chatziisaias: Umarım yeni sezonda Avrupa'ya gidebiliriz

title

Luyindama: Güveni boşa çıkarmayacağım

Şırnak´ta 6 teröristin öldürülme anı ilk kez yayınlandı

SPOR GÜNDEMİ

Yeni transfer Trabzon'a geldi
Yeni transfer Trabzon'a geldi

Yeni transfer Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferi John Obi Mikel, Trabzon'a geldi.

Başakşehir'den bir transfer daha
Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir'den bir transfer daha

Medipol Başakşehir, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues'i (Ponck) kadrosuna kattı.

G.Saray'dan KAP'a transfer açıklaması
G.Saray'dan KAP'a transfer açıklaması

G.Saray'dan KAP'a transfer açıklaması

Galatasaray, Luyindama’nın bonservisinin alındığını ve futbolcunun alacağı ücreti açıkladı.

'Galatasaray, Falcao ile anlaşmaya vardı'
'Galatasaray, Falcao ile anlaşmaya vardı'

'Galatasaray, Falcao ile anlaşmaya vardı'

Ünlü İtalyan gazetesi Alfredo Pedulla sosyal medya hesabından, Radamel Falcao'nun 3 yıllığına Galatasaray ile anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe itirafı! 'Evet ilgileniyorlar'
Fenerbahçe itirafı! 'Evet ilgileniyorlar'

Fenerbahçe itirafı! 'Evet ilgileniyorlar'

Stuttgart'ta forma giyen Orel Mangala'nın menajeri, Bild'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ilgileniyor." dedi.

Dünyaca ünlü futbolcunun evinde ceset bulundu!
Dünyaca ünlü futbolcunun evinde ceset bulundu!

Dünyaca ünlü futbolcunun evinde ceset bulundu!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin Kahire'deki evinde bir ceset bulundu.

Daha sezon başlamadan Ersun Yanal'a açık mesaj!
Daha sezon başlamadan Ersun Yanal'a açık mesaj!

Daha sezon başlamadan Ersun Yanal'a açık mesaj!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayla Ersun Yanal'a aba altından sopa gösterdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.