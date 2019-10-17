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Denizlispor'da tek hedef Fenerbahçe galibiyeti

Denizlispor'da tek hedef Fenerbahçe galibiyeti

Denizli’de güçlü rakiplerine puan vermeyeceklerini iddia eden Şifo Mehmet, “Ne olursa olsun kazanmalıyız. Fenerbahçe maçıyla yeni bir sayfa açacağız” dedi.

Ligde 9 yıl sonra Fenerbahçe'yi ağırlayacak Denizlispor'da, siftahını sarı-lacivertliler karşısında yapacak olan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, evlerinde puan vermeyeceklerini iddia etti. "Ne olursa olsun kazanmalıyız" diyen Şifo Mehmet, "Fenerbahçe maçıyla yeni bir sayfa açacağız. İyi bir başlangıca ihtiyacımız var, takıma çok inanıyorum" ifadelerini kullandı. Hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü Rodallega, oynayamayacak. Kolombiyalı forvetin yokluğunda sahaya vatandaşı Estupinan'ın çıkması bekleniyor. Sarı Kanarya'yı son olarak küme düştüğü 2009-2010'da ağırlayan Horoz, o maçı 2-0 kaybetti.

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