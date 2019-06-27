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Denizlispor'da sosyal medya krizi

Denizlispor'da sosyal medya krizi

Spor Toto Süper Lig'de 9 yıl sonra yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Yukatel Denizlispor'da sosyal medya krizi yaşandı.

Kulübün resmi Twitter hesabında bugün saat 14.30'da, "Yönetim istifa yazanlar, yeter artık. Yok biletler pahalı, yok altyapı seçmesine 100 lira çok. Yok oyuncunun parası verilmiyor. 100 lira bile masraf edemeyeceğiniz çocuğu doğurmasaydınız. Ailene, sevdiğin şeylere ayıracak paran yoksa otur kendini sorgula" yazılı bir paylaşım yapıldı. Gönderi yaklaşık 10 dakika kulüp hesabında yayınlanırken, taraftarlar sosyal medyada paylaşıma tepki gösterdi.

Saat 14.40'ta paylaşımı kaldıran Denizlispor yönetimi, kulübün twitter hesabına dışarıdan bir müdahale yapıldığını iddia etti. Yine kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli takipçilerimiz; kulübümüzün resmi twitter hesabına dışarıdan bir müdahale olduğu anlaşılmış ve gerekli müdahale yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" mesajı yer aldı.

Bu paylaşımın altına sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Şifreyi 1966 mı yaptınız", "Bence müdahale edeni işe alın doğruları söylemiş", "Denizlispor'umuz, bugün de yüzümüzü güldürdün, dert sana uğramasın" gibi yorumlar yapıldı. Denizlispor'da yönetim ve bir taraftar grubu arasında geçtiğimiz günlerde tartışmalar yaşanmıştı.

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