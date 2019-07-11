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  3. Denizlispor'da minyatür şampiyonluk kupası satışa sunuldu

Denizlispor'da minyatür şampiyonluk kupası satışa sunuldu

Denizlispor'da minyatür şampiyonluk kupası satışa sunuldu

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor'da minyatür kupalar satışa sunuldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Yukatel Denizlispor'da mali yapının güçlendirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kulüp yönetiminin bütçeye katkı sağlamak için projeler geliştirdiği aktarılırken, ilk minyatür kupanın başkanı Ali Çetin tarafından inşaat firması yetkilileri Tarık Akhan ve Muzaffer Öktem'e satıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çetin, uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıktıklarını, bu seviyeye uygun bir kadro kurma çabası içinde olduklarını vurguladı.

"Süper Lig'de gelirlerimiz artacak ama giderlerimiz de aynı oranda artacak." ifadelerini kullanan Çetin, şu görüşlerini aktardı:

"Tek bir kaynaktan gelen mali destek yeterli değil. Bunun için de projeler üretiyoruz. Kulübü borca sokmadan gelir kaynakları sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi çakmak ve bayrak projelerini yürüttük. Önemli oranda da gelir sağladık. Şimdi de minyatür kupa projesine başladık. Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupasının, aynı malzemeden minyatürlerini yaptırdık ve satışına başladık. Yönetim kurulu olarak kendi ilişkilerimizi kullanıyoruz. Bu sayede kulübe gelir sağlamaya çalışıyoruz. İlk gün olmasına rağmen iyi başladı satışlar. Bu projeden de ciddi gelir elde etmeyi planlıyoruz."

Gümüş ve altın kaplama olarak 26,5 santimetre boyunda yaptırılan bin 500 adet minyatür kupa, bin 500 liradan satışa çıkarıldı.  (AA)

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