Denizlispor'da ilk imza Sapunaru'dan

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 35 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına yeşil-siyahlılara imza attı. Sapunaru'nun alacağı ücret konusunda bir açıklama yapılmazken, deneyimli oyuncu, "Denizlispor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takımımla önemli başarılar yakalamak için çok çalışacağım" dedi.