Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

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İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları...

Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı Fenerbahçe'den şaşırtan Ersun Yanal paylaşımı Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig'in en iyisi Radamel Falcao Süper Lig'in en iyisi Radamel Falcao Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında iki gol atan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao böylece Süper Lig'de 12. maçında 8. golünü attı. Toplamda 766 dakika sahada kalan Falcao, görev yaptığı her 96 dakika bir gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu oldu.

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti Ersun Yanal bu sözlerle veda etti Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü Sturridge'in Trabzonspor kariyeri kısa sürdü Trabzonspor'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen İngiliz golcü Sturridge'nin, bordo-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü.