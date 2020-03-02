Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederek dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanda yenileme çalışması yaptı.
Yeşil - siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra yerine gelebilecek isimler belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yerli ve yabancı teknik direktör adayları...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlarken kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkat çekti.
Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.
Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında iki gol atan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao böylece Süper Lig'de 12. maçında 8. golünü attı. Toplamda 766 dakika sahada kalan Falcao, görev yaptığı her 96 dakika bir gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu oldu.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.
Trabzonspor'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen İngiliz golcü Sturridge'nin, bordo-mavili takımdaki kariyeri kısa sürdü.
Bonservisi İngiltere'nin Fulham takımında olan ve kiralık olarak İspanyol temsilcisi Mallorca'da forma giyen oynayan kaleci Fabri, Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt verdi. İşte Fabri'nin Beşiktaş ile ilgili son dakika açıklaması...