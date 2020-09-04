Denizlispor Zeki Yavru'yu Yeni Malatyaspor'a kaptırdı

İç transferde Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz ve Hugo Rodallega ile sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar, Zeki'yi ikna edemedi. Oyuncuyla uzun süren pazarlıklara rağmen anlaşma sağlanamadı ve Zeki rotayı Yeni Malatyaspor'a kırdı. Sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayan 28 yaşındaki sağ bek yeni takımının kampına katıldı.
Zeki'den sonuç alamayan Denizlispor'un elinde tek sağ bek Lopes kaldı. Yönetimin Lopes'le rekabet edebilecek bir bek alacağı ifade edildi. Dış transferde ise son olarak Şilili kanat oyuncusu Sagal'a imza attıran kurmayların Almanya’nın Union Berlin takımında forma giyen 31 yaşındaki stoper Neven Subotic ve İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Rumen kaleci 33 yaşındaki Costel Pantilimon'la her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.