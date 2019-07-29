Denizlispor transferde atağa kalktı

9 sezon sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil-Siyahlılar, Belçika ekibi Standart Liege'in Nijeryalı ön liberosu Uche Agbo'yu kiralamaya hazırlanıyor.
Hem Liege hem de Agbo ile her konuda el sıkışan Ege ekibi transferi en kısa zamanda resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.
Öte yandan Denizlispor, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'in Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sol beki Leo Schwechlen için bastırıyor.
İki oyuncu için de görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.
(Fanatik)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Medipol Başakşehir, Portekizli stoper Miguel Vieria ile prensip anlaşmasına vardı.
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Monaco kulübü Falcao'nun yerine Real Madrid'den Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak girişimlerini hızlandırırken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'nun serbest bırakılacağı iddia edildi.
Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak, tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.