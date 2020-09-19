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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:57
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Denizlispor-Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Denizlispor-Trabzonspor | CANLI ANLATIM

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Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor. Kritik mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor.

İLK 11’LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Recep, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 2’nci haftasında Yukatel Denizlispor, Atatürk Stadı’nda Trabzonspor’u konuk etti. Yeşil-siyahlılar ile bordo-mavili ekibin 41’inci randevusunu hakem Volkan Bayarslan yönetti. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral yaptı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11’DE

Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban’ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker’i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor’da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio’nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11’de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.

PROSİNECKİ’DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe’ye karşı alınan 5-1’lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon’a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic’in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz’ı ilk 11’de sahaya süren Prosinecki, Sacko’yu ise yedek kulübesine çekti.

Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor’la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

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