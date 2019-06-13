Denizlispor teknik direktörü Yücel İldiz: Jackson Martinez'den vazgeçtik

Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile yeni sözleşme imzaladıklarını açıklayan Yücel İldiz, A Spor'daki canlı yayın sırasında transfer iddialarını da yanıtladı.

Bonservisi Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de olan, Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'de kiralık olarak oynayan 32 yaşındaki golcü Jackson Martinez'in transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Yücel İldiz, Kolombiyalı isimden vazgeçtiklerini duyurdu.

"JACKSON MARTINEZ'DEN VAZGEÇTİK"

Yücel İldiz, Jackson Martinez'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu transferde geri adım attıklarını belirtirken, "Jackson Martinez çok önemli bir oyuncu ama ciddi bir sakatlık geçirdi. Onu almayı herkes ister ama son durumu hakkında bilgimiz yok. Daha önce gündemimize geldi ama şu an gündemde değil. Onunla ilgili ufak araştırmalar yaptık ve onunla ilgili fikirlerimiz değişti." dedi.

Geride kalan sezon Portimonense formasıyla ligde 27 maça çıkan ve 25 karşılaşmaya 11'de başlayan Jackson Martinez, 10 gol attı ve 3 de asist yaptı.

"RECEP NİYAZ, TAKIMDA KALACAK"

Adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile anılan Recep Niyaz'ın durumu hakkında da bilgi veren Yücel İldiz, "Recep Niyaz, bizim oyuncumuz ve sözleşmesi var. Yeni sezonda da takımda olacak, fikrinin bu yönde olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

(Sporx)