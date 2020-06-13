Denizlispor, Sivasspor deplasmanına 2 eksikle gidiyor

Teknik direktör Bülent Uygun, Sivas’a galibiyet için gideceklerini dile getirdi, "Zor bir maçla başlayacağız. Ancak oyuncularıma inancım tam. Öncelikli hedefimiz 3 puan" dedi.
Denizlispor yönetimi, pandemi sürecinde kolonya ve dezenfektan satışının ardından yeşil-siyah logolu koruyucu maskeyi de piyasaya sürdü. Kolonyayı 30, dezenfektanı 50 TL’den satışa çıkaran yönetim, maske fiyatını da belirledi. Maskelerin tanesini 5 TL, 5’li paketi ise 25 TL’den satışa çıkaran yönetim, böylelikle kulübe gelir de sağlamış oldu. Siyah ve beyaz olarak logolu üretilen maskeler makbuz karşılığında 4 noktada satılıyor. Taraftarlar bu maskeleri, Eski Kız Meslek Lisesi Otoparkı, Maliye Arkası Otoparkı, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri ve Denizlispor Store’dan (Atatürk Stadı yanı) temin edebilecek.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'de forma giyen orta saha oyuncusu Pavel Bucha'yı teknik direktör Fatih Terim'e önerdi. Tecrübeli antrenör transfere onay verirken Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde Çek ekibinin kapısını çalacak.
Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.