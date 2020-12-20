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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 15:17
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Denizlispor sahasında lider Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Denizlispor sahasında lider Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 1-0 kazanarak derin bir nefes aldı.

İLK 11’LER

Denizlispor: Cenk, Lopes, Fabiano, Mustafa, Bergdich, Murawski, Recep, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Salih, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

YUKATEL DENİZLİSPOR 1-0 AYTEMİZ ALANYASPOR

Gol: Dk.10 Rodallega

Kırmızı kart: Dk.70 Murawski (Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

10’ Denizlispor’da sağ kanattan içeri çevrilen topta kaleci Marafona meşin yuvarlağı elinden kaçırınca Rodallega topu ağlara göndermekte zorlanmadı. (1-0)

16’ Hugo Rodallega rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

24’ Ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

26’ Ceza sahası sağ iç çaprazında Adam Bareiro tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

43’ Davidson rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Cenk Gönen kurtarıyor.

45’ Alanyaspor’da sağ kanattan gelen ortaya Davidson kafayı vurdu, Cenk Gönen soluna uzanarak topu kontrol etti.

İlk yarı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46’ İkinci yarı başladı.

48’ Rodallega uzak mesafeden şutunu deniyor ancak top dışarı gidiyor.

59’ Denizlispor’da Sagal’ın ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye çektiği sert şut direkte patladı.

61’ Efecan Karaca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

70’ Juanfran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruyor, kaleci Cenk Gönen topu kurtarmayı başarıyor.

73’ Bakasetas rakip ceza sahasına girmeden şutunu çekiyor, kaleci Cenk bu topu da çıkarıyor.

75’ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bakasetas tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

90’ Ceza sahası içinde topla buluşan Davidson, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor top dışarı çıkıyor.

90+2’ Steven Caulker ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

90+3’ Ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor top dışarı çıkıyor.

90+5’ Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

90+6’ Mustafa Pektemek’in ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şut kaleyi bulmadı.

Karşılaşma Denizlispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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