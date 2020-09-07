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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:14
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Denizlispor, Neven Subotic transferini bitirmek üzere

Denizlispor, Neven Subotic transferini bitirmek üzere

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Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Union Berlin'de forma giyen tecrübeli stoper Neven Subotic transferinde imza aşamasına geldi.

Transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i transfer etmek için girişimlere başlamıştı. Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere yaptığı teklife olumlu yanıt geldi.

Yıldız oyuncunun kulübü Union Berlin ile son görüşmelerin yapıldığı ve işin imza aşamasına geldiği ifade edildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı.

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