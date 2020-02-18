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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 14:34
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  • 18 Şubat 2020 Salı 14:34

Denizlispor, Mehmet Özdilek'ten umduğunu bulamadı

Denizlispor, Mehmet Özdilek'ten umduğunu bulamadı

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Denizlispor, 7. haftada Yücel İldiz yerine göreve gelen Mehmet Özdilek ile de umduğunu bulamadı. 22. hafta Kayserispor’u konuk eden yeşil-siyahlılar, Özdilek idaresinde 7’inci mağlubiyetin ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Süper Lig’de 7. hafta maçında 5-1’lik skorla alınan ağır Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz’in yerine Mehmet Özdilek getirildi. İldiz yönetiminde yeşil-siyahlı ekip çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puan aldı. 8. haftada Fenerbahçe’yi konuk eden Horoz, Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçında 2-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekiple ikinci maçına çıkan Özdilek, ilk galibiyetini başkent temsilcisi Gençlerbirliği deplasmanında 2-0’lık skorla aldı. Kendi sahasında sırayla Sivasspor’a karşı 2-0 ve İstanbul’da Beşiktaş’a 1-0 lık mağlubiyetler alan Denizlispor, bu maçların ardından yükselişe geçti. Sahasında Rizespor’u sonrasında da deplasmanda Gaziantep FK’yı yenen horozlar evinde güçlü rakibi Başakşehir karşısında 1-1’lik skorla beraberlik almıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında Karadeniz ekibine konuk olan Ege temsilcisi, Özdilek yönetiminde son galibiyetini alarak düşüşe başladı. Özdilek ile düşme potasından çıkmaya çalışan ve geçtiğimiz Kayserispor’u ağırlayan Denizlispor, 1-0’lık skorla mağlup oldu. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, ikinci kez teknik direktörlük değişikliğine giderek çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan toplayan Özdilek ile yollarını ayırdı.

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