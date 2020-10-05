Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.
Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.
Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a gitti.
Trabzonspor, Palmeiras'ın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.